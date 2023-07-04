На окраине Екатеринбурга иномарка сбила пешехода

Фото: пресс-группа ГИБДД по Екатеринбургу

Вечером 4 июля в районе Горного Щита на окраине Екатеринбурга произошло ДТП. По информации ГИБДД Екатеринбурга 22-летний молодой человек за рулем «Субару» наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пострадал 40-летний мужчина. У машины разбито лобовое стекло с левой стороны, а у пострадавшего мужчины голова в крови.

Фото: пресс-группа ГИБДД по Екатеринбургу

- С различными травмами мужчина доставлен в лечебное учреждение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Информации о состоянии здоровья молодого человека пока нет. Однако Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает пешеходам о том, что переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин, при этом обязательно убедиться в своей безопасности.