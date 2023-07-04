В Свердловской области 136 стобальников

4 июня стали известны результаты ЕГЭ по информатике Фото: Мария ЛЕНЦ

Свердловские одиннадцатиклассники получили результаты всех ЕГЭ. По итогам экзаменов, в регионе 136 стобальников. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики области.

4 июня стали известны результаты ЕГЭ по информатике, он был завершающим. Из всех сдавших экзамен по этому предмету, 100 баллов получили 19 человек. Помимо этого, пять школьников из региона смогли набрать 200 баллов за два экзамена сразу.

- Достижение высоких результатов в проведении государственной итоговой аттестации соответствует целям и задачам национального проекта «Образование», - отметили в областном правительстве.

Для тех, кто не смог удачно сдать экзамены или по уважительной причине их пропустил, пройдет дополнительный период. Он пройдет с 6 по 19 сентября.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru