Из-за фестиваля барбекю в Екатеринбурге перекроют улицу

Фестиваль барбекю проведут в жаркие дни Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге 8 и 9 июля пройдет Фестиваль барбекю на территории Исторического сквера, в квартале улиц Горького, Малышева, Воеводина и проспекта Ленина. В эти же дни с 7 до 19 часов будет ограничено движение по улице Воеводина.

- Ограничить движение транспортных средств от дома № 4 по улице Воеводина до дома № 28 по проспекту Ленина, - сообщается в постановлении главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

На фестивале будут дежурить спасатели, потому что особый противопожарный режим не снят. Также следить за ситуацией будет и Минздрав, так как ведомство будет в первую очередь отправлять бригады скорой помощи на место проведения фестиваля. Помимо этого, усиленное дежурство будут нести сотрудники полиции.