Саммет «Иннопром» в Екатеринбурге посетят премьер-министры Белоруссии и Казахстана

Выставка пройдет в столице Урала с 10 по 13 июля на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В столице Урала с 10 по 13 июля 2023 на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет XIII Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ». В ней примут участие более 20 иностранных делегаций. Ожидается, что в этом году почетными гостями «ИННОПРОМ» станут премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, а также его коллега из Казахстана Алихан Смаилов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.
Также в ведомстве «КП» предоставили полный список участников иностранных делегаций:
Белоруссия:
Премьер-министр Роман Головченко, заместитель премьер-министра Петр Пархомчик;
Казахстан:
Премьер-министр Алихан Смаилов, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев;
Таджикистан:
Министр промышленности и новых технологий Шарали Кабир, председатель Горно-Бадахшанской автономной области Алишер Мирзанабот, председатель Согдийской области Республики Таджикистан Ахмадзода Раджаббой;
Иран: Министр промышленности- Ниязи Сейед Мехди, Губернатор провинции Маркази- Фарзад Маркази;
Таджикистан:
Министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир, председатель Горно-Бадахшанской автономной области Алишер Мирзонабот, председатель Согдийской области Республики Таджкистан-Раджабой Ахмадзода;
Армения:
Министр экономики Ваган Керобян;
Узбекистан:
Хокким Ферганской области Хайрулло Бозаров;
Киргизстан:
Министр экономики Даняр Амангельедив;
Шри-Ланка:
Министр промышленности Рамеш Патриан; чрезвычайный и полномочный посол Лиянаге Джанита;
Зимбабве:
Министр промышленности и торговли Секай Нзенза, министр высшего образования, инноваций, науки и развития Республики Зимбабве Амон Муравира;
Эфиопия:
Министр промышленности Мелаку Аддис;
Республика союз Мьянма:
Министр промышленности Республики Союз Мьянма-Чарли Тан У
ЮАР:
Чрезвычайно и полномочный посол Мзувкуле Макетука
Конго:
Иван Нгимби- Чрезвычайный и Полномочный посол
Республика Сербская (Босния и Герцеговина):
Министр энергетики и горного дела –Джокич Петар
КНР:
Губернатор провинции Хэйлунцзян- Хуэлин Лян; заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян - Хань Шенцзянь; мэр города Харбина – Цисян Чжан.