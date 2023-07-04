Саммет «Иннопром» в Екатеринбурге посетят премьер-министры Белоруссии и Казахстана

Выставка пройдет в столице Урала с 10 по 13 июля на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Урала с 10 по 13 июля 2023 на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет XIII Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ». В ней примут участие более 20 иностранных делегаций. Ожидается, что в этом году почетными гостями «ИННОПРОМ» станут премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, а также его коллега из Казахстана Алихан Смаилов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Также в ведомстве «КП» предоставили полный список участников иностранных делегаций:

Белоруссия:

Премьер-министр Роман Головченко, заместитель премьер-министра Петр Пархомчик;

Казахстан:

Премьер-министр Алихан Смаилов, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев;

Таджикистан:

Министр промышленности и новых технологий Шарали Кабир, председатель Горно-Бадахшанской автономной области Алишер Мирзанабот, председатель Согдийской области Республики Таджикистан Ахмадзода Раджаббой;

Иран: Министр промышленности- Ниязи Сейед Мехди, Губернатор провинции Маркази- Фарзад Маркази;

Таджикистан:

Министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир, председатель Горно-Бадахшанской автономной области Алишер Мирзонабот, председатель Согдийской области Республики Таджкистан-Раджабой Ахмадзода;

Армения:

Министр экономики Ваган Керобян;

Узбекистан:

Хокким Ферганской области Хайрулло Бозаров;

Киргизстан:

Министр экономики Даняр Амангельедив;

Шри-Ланка:

Министр промышленности Рамеш Патриан; чрезвычайный и полномочный посол Лиянаге Джанита;

Зимбабве:

Министр промышленности и торговли Секай Нзенза, министр высшего образования, инноваций, науки и развития Республики Зимбабве Амон Муравира;

Эфиопия:

Министр промышленности Мелаку Аддис;

Республика союз Мьянма:

Министр промышленности Республики Союз Мьянма-Чарли Тан У

ЮАР:

Чрезвычайно и полномочный посол Мзувкуле Макетука

Конго:

Иван Нгимби- Чрезвычайный и Полномочный посол

Республика Сербская (Босния и Герцеговина):

Министр энергетики и горного дела –Джокич Петар

КНР:

Губернатор провинции Хэйлунцзян- Хуэлин Лян; заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян - Хань Шенцзянь; мэр города Харбина – Цисян Чжан.