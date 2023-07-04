В Логиново пройдет авиашоу «Небо вместо моря»

Зрители смогут увидеть фигуры высшего пилотажа Фото: Алексей БУЛАТОВ

На аэродроме Логиново 15 июля пройдет авиационный фестиваль «Небо вместо моря». Организаторы подготовили программу, которая понравится и любителям уединенного отдыха, и фанатам экстрима.

Зрители смогут не только насладиться эффектным шоу от ассов в небе, но и понаблюдать за праздником красок Холи, а также послушать лекции, на которых расскажут о том, как стать пилотом. Еще одной «фишкой» фестиваля станут трехметровые роботы-киборги.

Начать свой досуг на аэродроме можно будет с бесплатной экскурсии. Также любой желающий сможет пройти тренировку и попробовать поуправлять парашютом.

Но и это еще не все. Практически любой зритель фестиваля старше 8 лет сможет совершить прыжок с парашютом вместе с инструктором. Перед этим для вас проведут подробный инструктаж.

Развлечения подойдут для людей разного возраста. Дети смогут запустить воздушных змеев в небо, насладиться шоу мыльных пузырей и поучаствовать в фестивале красок. Взрослые, в свою очередь, смогут послушать лекции от руководителя пилотажной группы «Первушино» Сергея Минигулова.

КСТАТИ

Информационным спонсором фестиваля «Небо вместо моря» является «КП-Екатеринбург». Зарегистрироваться и узнать условия его посещения можно на сайте мероприятия.

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