Служба доставки «ЁбиДоёби» на Щербакова не будет работать 90 суток

Продукцией конторы отравились клиенты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работу службы доставки «ЁбиДоёби» на улице Щербакова в Екатеринбурге ограничили на 90 суток. Это связано с нарушениями, которые там выявили.

В начале июня в больницы Екатеринбурга поступили 8 человек с отравлением, свое недомогание они связали с закусками из ресторана доставки «ЁбиДоёби».

Роспотребнадзор провел проверку в пункте доставки и выявил нарушения, касающиеся сотрудников и организации рабочего процесса. Суд приостановил работу пункта доставки на 90 дней.

Представители фирмы попытались обжаловать постановление суда. Они сослались на то, что причиной отравления стала зараженная сальмонеллой курятина.

- Суд отверг эти доводы, так как в вину владельцу «ЁбиДоёби» не ставится зараженное мясо, наказание назначено за выявленные нарушения, - сообщает в своих социальных сетях Свердловский областной суд.

Также областной суд уточнил, что приостанавливается именно деятельность по оказанию услуг общественного питания, в том числе по приготовлению пищи и напитков, их хранении и реализации в пункте доставки на улице Щербакова.