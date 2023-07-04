В Краснотурьинске подросток провалился в колодец и получил травмы

Следственный комитет проводит процессуальную проверку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Краснотурьинске подросток провалился в колодец. Он получил травмы. 15-летнего парня отвезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
- При падении здоровью ребенка был причинен вред, в связи с чем для оказания ему необходимой помощи он доставлен в больницу. По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки, - рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел 4 июля. Следственный комитет проводит процессуальную проверку. Сейчас следователям предстоит узнать, какой степени тяжести мальчик получил травмы, найти организацию, ответственную за нарушение и выяснить другие обстоятельства случившегося. Позже инциденту будет дана правовая оценка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru