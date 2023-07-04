В ближайшие дни в Екатеринбурге будет жарко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область в первую неделю июля пришла тропическая жара. В ближайшие дни столбики термометров будут днем держаться на отметке в районе +30 градусов тепла. Также на Среднем Урале на этой неделе не исключены грозы. Об этом со ссылкой на синоптиков пишет издание «ФедералПресс».

По словам синоптика Алексея Пулина, на этой неделе тропическая воздушная масса пойдет на запад, возвращаюсь в Свердловскую область, где встретится с холодным воздухом.

- Из-за этого вновь ожидаются небольшие осадки и локальные грозы, - отмечает синоптик.

Отметим, что в период с 5 по 9 июля в регионе днем будет от +28 до +31 градуса, ночью от +18 до +20 градусов.