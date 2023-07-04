Владимир Путин пригласил иностранные команды на соревнования в Екатеринбург

Президент России предложил странам ШОС и БРИКС посетить Екатеринбург Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России пригласил иностранные команды на соревнования в Екатеринбург. Предложение Владимира Путина распространяется на страны ШОС и БРИКС. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Свое предложение глава страны озвучил 4 июля во время заседания Совета глав государств – членов ШОС. Оно связано с тем, что в Екатеринбурге с 19 по 31 августа пройдет Международный фестиваль университетского спорта.

- Пользуясь случаем, приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город – Екатеринбург, где в августе пройдет с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ, – сказал Владимир Путин.

Планируется, что фестиваль посетят больше четырех тысяч человек. Ими станут представители сборных команд вузов России и зарубежья. Уже 39 стан согласились принять участие в соревнованиях.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru