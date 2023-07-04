Владимир Путин пригласил иностранные команды на соревнования в Екатеринбург

Президент России предложил странам ШОС и БРИКС посетить Екатеринбург
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России пригласил иностранные команды на соревнования в Екатеринбург. Предложение Владимира Путина распространяется на страны ШОС и БРИКС. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Свое предложение глава страны озвучил 4 июля во время заседания Совета глав государств – членов ШОС. Оно связано с тем, что в Екатеринбурге с 19 по 31 августа пройдет Международный фестиваль университетского спорта.
- Пользуясь случаем, приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город – Екатеринбург, где в августе пройдет с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ, – сказал Владимир Путин.
Планируется, что фестиваль посетят больше четырех тысяч человек. Ими станут представители сборных команд вузов России и зарубежья. Уже 39 стан согласились принять участие в соревнованиях.
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