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НовостиОбщество4 июля 2023 11:15

Владимир Путин пригласил иностранные команды на соревнования в Екатеринбург

В столице Среднего Урала пройдет Международный фестиваль университетского спорта
Дарья ЧИПУРИНА
Президент России предложил странам ШОС и БРИКС посетить Екатеринбург

Президент России предложил странам ШОС и БРИКС посетить Екатеринбург

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России пригласил иностранные команды на соревнования в Екатеринбург. Предложение Владимира Путина распространяется на страны ШОС и БРИКС. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Свое предложение глава страны озвучил 4 июля во время заседания Совета глав государств – членов ШОС. Оно связано с тем, что в Екатеринбурге с 19 по 31 августа пройдет Международный фестиваль университетского спорта.

- Пользуясь случаем, приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город – Екатеринбург, где в августе пройдет с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ, – сказал Владимир Путин.

Планируется, что фестиваль посетят больше четырех тысяч человек. Ими станут представители сборных команд вузов России и зарубежья. Уже 39 стан согласились принять участие в соревнованиях.

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