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НовостиОбщество4 июля 2023 10:48

Центробанк выпустил монету к юбилею Екатеринбурга

В обращение запустят серебряную монету номиналом 3 рубля
Анжелика УФИМЦЕВА
Монету скоро выпустят в оборот. Фото: ЦБ РФ

Монету скоро выпустят в оборот. Фото: ЦБ РФ

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «300-летие основания Екатеринбурга». На монете нанесено рельефное изображение здания городской администрации, герб города и ящерица на камне, а фоном стала панорама Екатеринбурга. С обратной стороны написан номинал, вес монеты и проба серебра.

- Сегодня Екатеринбург — крупный центр промышленности и машиностроения России, - пишет в своих социальных сетях Центробанк.

Тираж монет составляет 5000 экземпляров, а в продажу они поступят в течение июля в банки Екатеринбурга. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что юбилей города является событием не только регионального, но и федерального масштаба, поэтому город достоин такого знака внимания.