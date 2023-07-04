Центробанк выпустил монету к юбилею Екатеринбурга

Монету скоро выпустят в оборот. Фото: ЦБ РФ

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «300-летие основания Екатеринбурга». На монете нанесено рельефное изображение здания городской администрации, герб города и ящерица на камне, а фоном стала панорама Екатеринбурга. С обратной стороны написан номинал, вес монеты и проба серебра.

- Сегодня Екатеринбург — крупный центр промышленности и машиностроения России, - пишет в своих социальных сетях Центробанк.

Тираж монет составляет 5000 экземпляров, а в продажу они поступят в течение июля в банки Екатеринбурга. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что юбилей города является событием не только регионального, но и федерального масштаба, поэтому город достоин такого знака внимания.