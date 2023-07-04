В Кольцово задержали за пьяный дебош 41-летнего жителя Самары

До вытрезвления мужчину в соответствии поместили в специальное помещение для задержанных лиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово к приземлившемуся самолету из Москвы вызвали сотрудников полиции. Все дело в том, что на его борту устроил пьяный дебош 41-летний житель Самары.

- Мужчина грубо нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью в адрес стюардов и других пассажиров, а довершение ко всему, курил электронную сигарету в туалетной комнате воздушного судна, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

На нарушителя составили три административных протокола за мелкое хулиганство, курение в самолете и невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна (ст. 11.17 КоАП РФ). Ему назначены штрафы на общую сумму 1500 рублей. Кроме того из транспортной полиции материалы направлены для рассмотрения в Управление государственного авиационного надзора.

Свою вину дебошир признал. До вытрезвления мужчину в соответствии поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

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