Улицу Вайнера в Екатеринбурге начнут ремонтировать в июле

Ремонт тротуара начнут на днях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел прием жителей Ленинского района. Один из вопросов касался темы благоустройства пешеходной улицы Вайнера. По словам Алексея Орлова, работы начнутся в июле. Там будут менять поврежденную тротуарную плитку, а к юбилею города власти планируют заменить скамейки, урны и вазоны.
- В этом году улица будет смотреться совершенно по-другому, - сказал Алексей Орлов.
Улицу Вайнера готовят к 300-летию Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В настоящий момент на улице Вайнера монтируют праздничную подсветку и праздничные конструкции, а архитекторы разрабатывают единый формат вывесок.
В основном, вопросы жителей касались благоустройства: ветеран Великой Отечественной войны отметил, что у яблоневой аллеи на улице Академика Бардина стоит заброшенный ларек. Мэр сообщил, что в ближайшее время ларек демонтируют.