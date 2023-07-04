Улицу Вайнера в Екатеринбурге начнут ремонтировать в июле

Ремонт тротуара начнут на днях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел прием жителей Ленинского района. Один из вопросов касался темы благоустройства пешеходной улицы Вайнера. По словам Алексея Орлова, работы начнутся в июле. Там будут менять поврежденную тротуарную плитку, а к юбилею города власти планируют заменить скамейки, урны и вазоны.

- В этом году улица будет смотреться совершенно по-другому, - сказал Алексей Орлов.

Улицу Вайнера готовят к 300-летию Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящий момент на улице Вайнера монтируют праздничную подсветку и праздничные конструкции, а архитекторы разрабатывают единый формат вывесок.

В основном, вопросы жителей касались благоустройства: ветеран Великой Отечественной войны отметил, что у яблоневой аллеи на улице Академика Бардина стоит заброшенный ларек. Мэр сообщил, что в ближайшее время ларек демонтируют.