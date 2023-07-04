Несколько пляжей Ямала подготовили к купальному сезону Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ямало-Ненецком автономном округе стартовал купальный сезон. Оборудованные пляжи для купания оборудованы в Ноябрьске, Губкинском, Муравленко и Тарко-Сале. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В Ноябрьске разрешили купаться на озере Светлое, рядом с которым территорию привели в порядок. Здесь есть беседки, столы, скамьи, кабинки для переодевания, душевые и мусорные контейнеры. Также здесь оборудована огороженная территория для малышей.

У жителей Губкинского есть возможность бесплатно отдохнуть на «Лазурном берегу». Этот пляж расположен на берегу Голубого озера в 15 километрах от города. Здесь есть деревянные беседки с мангалами и шезлонги с зонтами. Отдыхающие могут взять в прокат сап-доски и катамараны.

В Муравленко пляж находится в городском парке. Зону для купания здесь огородили буйками. На берегу есть раздевалки и фонтанчики с питьевой водой.

В Тарко-Сале пляж есть в парке Прибрежном – он оборудован раздевалками, спортивными и детскими площадками, велодорожкой, беседками, шезлонгами с зонтами.

Остальные пляжи Ямала не пригодны для купания.