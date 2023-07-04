В Екатеринбурге снесут кладбище домашних животных ради наземного метро

Пока неизвестно когда именно будут проводить работы по сносу Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В Екатеринбурге кладбище домашних животных попало в область, где планируют проложить маршрут наземного метро. В связи с этим его будут сносить. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

Однако пока неизвестно когда именно будут проводить работы по сносу. А также решается вопрос, куда могут перенести захоронения.

- Кладбищу подбирают участок. Линия наземного метро затронет его по касательной. Решение о перезахоронении урн с прахом будут принимать владельцы животных и владельцы кладбища. Сроков нет, - пояснили в мэрии.

Напомним, накануне Алексей Орлов утвердил проект планировки железнодорожной ветки. Для строительства наземного метро мэрия Екатеринбурга изымет десятки гектаров земель у собственников. Маршрут метро протянется от микрорайона Компрессорный до аэропорта Кольцово, затрагивая молодой район Новокольцовский. Его длина достигнет 10 километров.

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