В Свердловской области рекламщикам запретили перекрывать муралы на домах

Реклама не должны заслонять муралы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти Свердловской области запретили компаниям перекрывать рекламными щитами муралы на зданиях. Это закреплено приказом, который опубликован на портале правовой информации, пишет ИА «Уральский меридиан».
- Не допускается размещение рекламных конструкций, которые перекрывают нанесенные на фасадах зданий и сооружений художественные изображения, - говорится в документе.
В Екатеринбурге на типовых рекламных конструкциях можно устанавливать экстрендеры, размер которых не превышает 5% площади общей конструкции.
Есть еще один важный момент в приказе – элементы рекламных конструкций не должны выходить за пределы земельного участка, на котором эта рекламная конструкция размещена.