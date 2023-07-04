В Свердловской области рекламщикам запретили перекрывать муралы на домах

Реклама не должны заслонять муралы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области запретили компаниям перекрывать рекламными щитами муралы на зданиях. Это закреплено приказом, который опубликован на портале правовой информации, пишет ИА «Уральский меридиан».

- Не допускается размещение рекламных конструкций, которые перекрывают нанесенные на фасадах зданий и сооружений художественные изображения, - говорится в документе.

В Екатеринбурге на типовых рекламных конструкциях можно устанавливать экстрендеры, размер которых не превышает 5% площади общей конструкции.

Есть еще один важный момент в приказе – элементы рекламных конструкций не должны выходить за пределы земельного участка, на котором эта рекламная конструкция размещена.