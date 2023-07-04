Таможню в Кольцово возглавил полковник Сергей Баландин

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможню в Кольцово имени В.А. Сорокина возглавил полковник Сергей Баландин. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

- На службу Сергей Петрович пришел в 1997 году после получения высшего образования, - рассказали в отделе по связям с общественностью. - В должности оперуполномоченного по особо важным делам оперативно - боевого отделения специального отряда быстрого реагирования Курганской таможни пресекал попытки контрабанды запрещенных веществ и стратегически важных ресурсов.

Затем Сергей Баландин работал на Звериноголовском таможенном посту, где проверял грузы, перемещаемые через российско-казахстанскую границу. С 2002 года он неоднократно назначался на должности замначальника и начальников постов Курганской, Магнитогорской и Челябинской таможен.

После с 2013 по 2016 год Сергей Баландин занимал должность первого заместителя начальника Магнитогорской таможни. С 2016 по 2019 год служил в Челябинской таможне, в должности начальника Магнитогорского железнодорожного таможенного поста. В 2019 году был переведен в Екатеринбургскую таможню на должность первого заместителя начальника таможни, где служил по настоящее время.

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