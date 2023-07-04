В Екатеринбурге предполагаемого убийцу мамы трехмесячной малышки оставят в СИЗО

16 июня мужчине продлили срок пребывания под стражей до сентября. Фото: Свердловской областной суд

В Екатеринбурге предполагаемого убийцу мамы трехмесячной малышки Валентины Бушуевой оставили в СИЗО. Там Эльвир Ялалтдинов пробудет до 16 сентября 2023 года. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

16 июня мужчине продлили срок пребывания под стражей до сентября. Защита бывшего сожителя женщины отправляла в суд апелляционную жалобу. Однако ее отклонили.

- Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и заслушав мнения сторон, оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда города Екатеринбурга.

У погибшей осталась маленькая дочь. Фото: соцсети

По предварительным данным, Эльвир Ялалтдинов задушил свою сожительницу Валентину Бушуеву, у которой остался маленький ребенок. По версии следствия, женщина и ее сожитель распивали спиртное в квартире на улице Титова. На 33-летнего мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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