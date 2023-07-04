Энергетики призывают екатеринбуржцев быть бдительными и сообщать о фактах несанкционированных подключений объектов

Энергетики призывают всех жителей Екатеринбурга и Свердловской области к соблюдению правил электробезопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 июля в Екатеринбурге от удара электрическим током погиб 15-летний подросток. Другой ребенок получил различные травмы. Несчастный случай произошел возле дома, расположенного по улице Омская, 21.

В настоящее время по данному факту работает специальная комиссия, расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. Энергетики оказывают содействие следствию.

По предварительным данным, пострадавший получил удар током от линии электропередачи, посредством которой вчера днем незаконно был подключен водоробот от частных электроустановок, не принадлежащих «Россети Урал» - «Екатеринбург». Какие при этом были допущены нарушения собственником установки по набору воды, определят специалисты и представители правоохранительных органов.

Энергетики выражают соболезнования родным и близким детей, пострадавших в ходе инцидента, и призывают всех жителей Екатеринбурга и Свердловской области к максимальному вниманию и соблюдению правил электробезопасности.

Также важно сообщать специалистам энергокомпании о несанкционированных подключениях нестационарных объектов. Как правило, они проводятся с грубыми нарушениями и без согласования. Собственники пренебрегают правилами эксплуатации электроустановок, ведут переговоры с частными лицами о подключении объектов к сетям управляющих компаний или частных домов.

Напомним, в 2022 году по результатам проверок специалистов «Россети Урал» -«Екатеринбург» в Екатеринбурге было выявлено 155 несанкционированно подключенных объектов к сетям компании, что практически в два раз больше, чем в 2021 году. В 2023 году проверки и рейды будут продолжаться.

Напомним, сообщить о хищениях электроэнергии и незаконных подключениях на территории Екатеринбурга можно по телефону (343) 359-00-00.

Если вы стали свидетелями проникновения на энергообъекты, вмешательства в их работу или игр вблизи с ними, можно позвонить в электросетевую компанию по единому бесплатному телефону Центра поддержки клиентов «Россети Урал» 8-800-220-0-220. Кроме того, о хищении электроэнергии и любых иных инцидентах можно сообщить в интернет-приёмную или онлайн-консультанту на сайте «Россети Урал», в Telegram по номеру 8-912-2901-220. Энергетики оперативно отреагируют.

Также специалисты «Россети Урал» просят екатеринбуржцев проявлять активную жизненную позицию и препятствовать приближению к любым электроустановкам детей и подростков.