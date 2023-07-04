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В Нижнем Тагиле скончался известный тренер по хоккею 45-летний Роман Зубарев. Он работал в СШОР «Юпитер», тренировал детей. Об этом сообщает TagilCity.ru.

- Скажу двумя словами, это был ответственный человек, он профессионально передавал свой опыт юным спортсменам, нашей детской волне. Это большая потеря для хоккея, спортсмены это ощутят на 100%, - рассказал директор МАУ ДО СШОР «Юпитер».

По данным издания, тело Романа Зубарева было найдено в его квартире 30 июня. Также сообщается, что его смерть не носит криминального характера.

Точная дата и причина смерти Романа Зубарева пока неизвестны. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области.

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