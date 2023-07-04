Силовики перекрыли выезд с парковки у аэропорта «Кольцово»

На парковке дежурят стражи порядка Фото: Анжелика УФИМЦЕВА

В Екатеринбурге в 12 часов силовики перекрыли выезд с парковки возле аэропорта «Кольцово». При этом, у ВИП-терминала дежурят машина реанимации и два наряда полиции. Об этом с места событий передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

- Выпускают только тех, кто пешком уходит со стороны въезда. Здесь же находятся пять автомобилей с конвоем. По Кольцовскому тракту вперед конвоя никого не пропускают, - рассказывает корреспондент.

С парковки выпускают только пешеходов Фото: Анжелика УФИМЦЕВА

Ограничения в передвижении транспорта могут быть связаны с проведением в Екатеринбурге 4 июля Межгосударственного совета по противодействию коррупции. В мероприятии принимают участие Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, Генеральные прокуроры Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана и ряда других стран.

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