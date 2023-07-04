Свердловчанин, убивший женщину-инвалида, получил 17 лет колонии

Вина подозреваемого была доказана
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Свердловчанина, убившего женщину-инвалида, осудили. Мужчина получил 17 лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
Днем 31 мая 2022 года мужчина вместе со своей знакомой на инвалидной коляске выпивали спиртное. В какой-то момент у свердловчанина созрел план убить женщину и забрать у нее ценности.
- В результате множества причиненных потерпевшей ранений ее смерть наступила на месте происшествия. Из квартиры убитой обвиняемый похитил 30 тысяч рублей и три мобильных телефона, - рассказали в СУ СК.
Во время расследования осмотрены места происшествия, предметов и документов. Также следователи допросили свидетелей и обвиняемого. Был проведен ряд экспертиз. Таким образом, была доказана вина подозреваемого. Суд приговорил мужчину к 17 годам и 10 дням лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года.
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