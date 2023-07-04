В центр Екатеринбурга съехались полицейские

Фото: telegram-канал Злой Екатеринбург

Жители Екатеринбурга утром 4 июля обратили внимание, что к областной прокуратуре съехались полицейские, а парковку напротив администрации Верх-Исетского района закрыли красно-белой лентой.

Дело в том, что в город приехал генпрокурор России Игорь Краснов. Как сообщает telegram-канал «Не для протокола», он проведет заседание межгосударственного совета по коррупции.

Полицейские дежурят также возле резиденции губернатора и на Толмачева.

Ранее в Екатеринбург приезжал министр образования и науки РФ Валерий Фальков. Он посетил объекты Международного фестиваля университетского спорта, в том числе стройплощадку будущего кампуса.

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