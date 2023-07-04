Следователи проводят проверку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Александр Бастрыкин заинтересовался делом избитого южанами мужчины в Екатеринбурге. Глава СК поручил доложить и.о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову об обстоятельствах произошедшего и ходе проверочных мероприятий, сообщили в СК России.
- Следственными органами СУ СК России по Свердловской области проверяется изложенная в СМИ информация, - добавили в СК.
Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге 30 июня чемпион мира по карате Андрей Филимонов защитил девушку от четырех южан. Он собирался обратиться с заявлением в полицию. Однако его убедили, что первой должна написать заявление девушка, которую волоком тащила компания.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru