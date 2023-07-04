Следователи проводят проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Бастрыкин заинтересовался делом избитого южанами мужчины в Екатеринбурге. Глава СК поручил доложить и.о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову об обстоятельствах произошедшего и ходе проверочных мероприятий, сообщили в СК России.

- Следственными органами СУ СК России по Свердловской области проверяется изложенная в СМИ информация, - добавили в СК.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге 30 июня чемпион мира по карате Андрей Филимонов защитил девушку от четырех южан. Он собирался обратиться с заявлением в полицию. Однако его убедили, что первой должна написать заявление девушка, которую волоком тащила компания.

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