В Екатеринбурге 24-летний водитель Mazda погиб, влетев в забор

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель Mazda-3 ночью 4 июля влетел в забор на проспекте Космонавтов.

- По предварительной информации, водитель автомашины Mazda-3, двигаясь по проспект Космонавтов со стороны ул. Победы в сторону ул. Ильича не справился с управлением допустил наезд на препятствие (забор), - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

24-летний водитель иномарки от полученных травм погиб на месте. Его тело доставали из искореженного автомобиля спасатели.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На место ДТП выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и не совершать опасные и необдуманные маневры.

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