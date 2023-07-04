Мэр Екатеринбурга включил в программу КРТ еще три площадки

Ветхие дома расселят и на их месте построят комфортные жилые дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов включил в программу КРТ еще три площадки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Согласно подписанному главой города постановлению, речь идет о территориях в районе улиц Вилонова, Летчиков и Кварцевой.

- На каждой из площадок, включенных в программу «Комплексное развитие территорий» (КРТ), в настоящее время располагаются ветхие дома, - рассказали в пресс-службе администрации города. - В перспективе планируется их расселение и строительство комфортных жилых домов.

Так, на улице Летчиков предполагается возвести более 63,5 тысячи квадратных метров жилья. Сейчас здесь расположено семь жилых домов, построенных в 1940-1950 годах.

В границах улиц Вилонова и Учителей планируется строительство около 79 тысяч квадратных метров недвижимости вместо шести ветхих домов.

В границах улицы Кварцевой будет построено около 36,5 тысячи квадратных метров недвижимости. На этом участке сейчас находится пять жилых домов, из них два признаны аварийными и подлежащих сносу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru