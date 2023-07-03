Угонщик арестован и помещен под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полицейские вместе с ОМОН задержали серийного автоугонщика. Силовики выследили подозреваемого вместе с его предполагаемыми подельниками. Об этом сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Поймать угонщика получилось с поличным. Мужчина попался во время того, как вывозил запчасти с краденного авто. Оперативники уголовного розыска вместе с ОМОНом задержали его.

- Ранее в полицию обратились автовладельцы, которые сообщили о хищении принадлежащих им Kia Rio и Hyundai Solaris. Обе машины пропали из микрорайона Химмаш, одна – в мае с улицы Инженерной, вторая – в июне с неохраняемой парковки на улице Альпинистов, - рассказали в полиции.

Полицейские узнали, где угонщик хранит машины и разбирает их. Тогда силовики выдвинулись на задержание. Однако поймать получилось не только самого автовора, но и его помощников. Они, при этом, не знали, что машины украденные. Осмотрев гараж, полицейские нашли разобранные украденные авто.

Угонщиком оказался 34-летний житель Арамиля. Ранее он уже несколько раз был судим за схожие преступления. Мужчина владеет автомастерской. По версии следствия, запчасти с похищенных иномарок автовор использовал для установки на клиентские машины.

В полиции рассказали, что по факту произошедшего возбудили уголовные дела. Угонщик арестован и помещен под стражу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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