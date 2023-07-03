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НовостиОбщество3 июля 2023 14:42

В Екатеринбурге два рецидивиста напали на парня ради телефона

Злоумышленникам грозит новый срок
Дарья ЧИПУРИНА
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения нападавшим

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения нападавшим

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге два рецидивиста напали на молодого парня. Они отобрали у прохожего телефон и банковскую карту. Об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел поздним вечером 26 июня. Во дворе дома на Космонавтов, 30/2 молодой человек возвращался домой. К нему подошли двое в медицинских масках, они сбили его с ног и забрали два телефона и банковскую карту. После этого незнакомцы поспешили скрыться. Пострадавший оценил ущерб в 11 тысяч рублей.

- Через несколько дней сотрудники уголовного розыска изобличили обидчиков потерпевшего и задержали. Их доставили в территориальный ОВД для разбирательства и установления личностей, - рассказали в полиции.

Нападавшими оказались двое екатеринбуржцев 23 лет. Один ранее был судим за кражу и разбой, другой за хранение наркотиков. Оба парня признались в преступлении. А в ходе обыска в квартире одного из злоумышленников нашли мобильные.

На рецидивистов возбудили уголовное дело за кражу. Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

- Сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории областного центра, - добавили в УМВД.

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