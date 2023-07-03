В Екатеринбурге два рецидивиста напали на парня ради телефона

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения нападавшим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге два рецидивиста напали на молодого парня. Они отобрали у прохожего телефон и банковскую карту. Об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел поздним вечером 26 июня. Во дворе дома на Космонавтов, 30/2 молодой человек возвращался домой. К нему подошли двое в медицинских масках, они сбили его с ног и забрали два телефона и банковскую карту. После этого незнакомцы поспешили скрыться. Пострадавший оценил ущерб в 11 тысяч рублей.

- Через несколько дней сотрудники уголовного розыска изобличили обидчиков потерпевшего и задержали. Их доставили в территориальный ОВД для разбирательства и установления личностей, - рассказали в полиции.

Нападавшими оказались двое екатеринбуржцев 23 лет. Один ранее был судим за кражу и разбой, другой за хранение наркотиков. Оба парня признались в преступлении. А в ходе обыска в квартире одного из злоумышленников нашли мобильные.

На рецидивистов возбудили уголовное дело за кражу. Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

- Сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории областного центра, - добавили в УМВД.

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