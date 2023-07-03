За рулем авто находился 44-летний водитель. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге иномарка сбила подростка на велосипеде. Авария случилась на Уктусе. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по городу.

ДТП произошло днем 3 июля. Водитель на Renault Mеgane двигался в сторону переулка Широкий, когда под колесами авто оказался 17-летний подросток. Молодой человек переходил дорогу и не спешился.

Юный велосипедист переходил дорогу и не спешился. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- В результате ДТП пострадал 17-летний молодой человек, с места ДТП закрытый переломом ключицы доставлен в лечебное учреждение № 9, - рассказали в ГИБДД.

Автоинспекторы установили, что за рулем машины находился 44-летний водитель. Он рассказал, что попытался остановиться, однако это не помогло избежать аварии. На месте ДТП полицейские провели замеры, составили документы и отпросили участников происшествия.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru