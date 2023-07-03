Перевозки пассажиров на СвЖД в июне выросли на 6%

Фото: пресс-служба СвЖД

По оперативным данным, в июне 2023 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 3 млн пассажиров, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,3 млн пассажиров (+5,5%), в дальнем следовании – 0,7 млн (+7,6%). Пассажирооборот в июне 2023 года составил 776 млн пасс-км, что на 3,5% больше июня 2022 года.

За первое полугодие (январь-июнь) 2023 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 14,9 млн пассажиров, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 11,1 млн пассажиров (+13,2%), в дальнем следовании – 3,8 млн (+13,9%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2023 года вырос на 10,6% и составил 4 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в июне 2023 года перевезено 105,8 млн пассажиров, что на 0,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 93,8 млн пассажиров (-1,9%), в дальнем следовании – 12 млн (+10,5%). Пассажирооборот в июне 2023 года составил 13,5 млрд пасс-км, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Всего за шесть месяцев 2023 года перевезено 570,8 млн пассажиров (+6,8% к январю-июню 2022 года), из них в дальнем следовании – 54,4 млн пассажиров (+16,2%), в пригородном сообщении – 516,4 млн (+5,9%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2023 года вырос на 13,5% к уровню прошлого года и составил 58,8 млрд пасс-км.