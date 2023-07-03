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НовостиПроисшествия3 июля 2023 12:36

Гроза спровоцировала лесной пожар в Югре

Огонь охватил площадь меньше одного гектара
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Югре действует один лесной пожар

В Югре действует один лесной пожар

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пожарные ведут борьбу с лесным пожаром, спровоцированным грозой. Это единственный лесной пожар в регионе на данный момент. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

- Площадь пожара составляет менее одного гектара. В ликвидации задействовали пять человек. За прошедшую неделю ликвидировано 9 возгораний в лесу и 2 ландшафтных пожара, - рассказывает первый зам директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

С начала нового пожароопасного сезона специалисты ликвидировали 230 лесных и 135 ландшафтных возгораний. Территорию округа теперь патрулируют с воздуха.