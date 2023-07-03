Гроза спровоцировала лесной пожар в Югре

В Югре действует один лесной пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пожарные ведут борьбу с лесным пожаром, спровоцированным грозой. Это единственный лесной пожар в регионе на данный момент. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

- Площадь пожара составляет менее одного гектара. В ликвидации задействовали пять человек. За прошедшую неделю ликвидировано 9 возгораний в лесу и 2 ландшафтных пожара, - рассказывает первый зам директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

С начала нового пожароопасного сезона специалисты ликвидировали 230 лесных и 135 ландшафтных возгораний. Территорию округа теперь патрулируют с воздуха.