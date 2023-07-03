Свердловские врачи спасли женщину с 33% ожогами тела

Накануне женщина вернулась домой. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Свердловской области спасли 38-летнюю женщину, у которой 33% тела поражены ожогами. Медики трех учреждений боролись за жизнь уралочки. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Жительница Карпинска получила сильнейшие ожоги во дворе своего дома. Женщина пыталась развести огонь жидкостью для розжига, однако из-за порыва ветра она получила ожоги второй и третьей степени. Пламя задело ноги, живот, лицо, шею и кисти рук.

Пострадавшую отвезли на машине скорой помощи в Краснотурьинский межмуниципальный медицинский центр. Там женщине оказали экстренную помощь.

- В реанимации пациентке была проведена противошоковая терапия. Высокой эффективности лечения удалось достичь благодаря наличию ожоговой кровати, которая способствует быстрому заживлению ожоговых поверхностей, - пояснила заместитель главного врача по лечебным вопросам Краснотурьинской городской больницы Светлана Чепайкина.

Специалисты ГКБ №40 и ТЦМК также подключились к спасению пациентки. Для оперативности к женщине на вертолете доставили в специалистов Центра медицинских катастроф.

Лечение свердловчанки заняло месяц. За это время было проведено несколько операций, в том числе пересадка кожи. Накануне женщина вернулась домой.

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