Металлурги переходят на цифру

Анастасия Мишина победила в номинации "Женщины в цифровизации отрасли". Фото: предоставлено пресс-службой службой ЕВРАЗ

В цехе по ремонту металлургического оборудования № 3 ЕВРАЗ НТМК введена в работу уникальная цифровая система управления производством. Проект реализован совместно с компанией «Цифра» и удостоен наград на всероссийском конкурсе в рамках промышленной конференции «Эффективное производство 4.0» в номинации «Интеграция с другими цифровыми продуктами». Также инженер-механик, менеджер проекта, Анастасия Мишина победила в номинации «Женщины в цифровизации отрасли».

В ремонтном цехе ЕВРАЗ НТМК внедрена цифровая система. Фото предоставлено пресс-службой службой ЕВРАЗ

Проект объединил более160 единиц высокопроизводительного оборудования подразделения в единую цифровую среду под управлением комплекса «Диспетчер», что позволило всю необходимую информацию о работе станочного парка видеть в режиме реального времени. После выполнения задания станочник ставит отметку, и система фиксирует готовность детали. Также в систему вводится информация о состоянии заготовки, необходимости инженерного обслуживания, простоях. Система позволяет вести учет работы станков, анализировать загруженность каждого агрегата, качество изготовления деталей и многое другое. Цифровая система позволила отказаться от бумаг с чертежами и технологическими описаниями. Это дает возможность сократить время выполнения производственных операций, снизить себестоимость продукции, увеличить производительность цеха.

- Уникальность проекта в том, что он интегрирован и синхронизирован с другими информационными программами, действующими на ЕВРАЗ НТМК, - отметил директор по ремонтам дивизиона «Урал» Сергей Дружинин. - Предложенный проект имеет возможность дальнейшего развития для удобства нашего производства и тиражирования на ЕВРАЗ КГОК.

Цифровая система ЕВРАЗ НТМК удостоена наград. Фото предоставлено пресс-службой службой ЕВРАЗ

- Оптимизация загрузки мощностей за счет мониторинга оборудования и действий персонала – одна из приоритетных задач для каждого производства. В этом проекте мы сделали акцент на оценке эффективности текущих трудовых ресурсов – выработке операторов, а также на их производственной и технологической дисциплине. Внедрение «Диспетчера» позволяет получить полноценную картину происходящего: оценить загрузку и производительность оборудования в привязке к плану выпуска изделий, выявить узкие места, фиксировать время и причины простоев и контролировать ход выполнения заданий, - прокомментировал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.