В Новоуральске осудят пермяка, обманувшего четырех пенсионерок

Пермяка обвинили в мошенничестве группой лиц с причинением крупного ущерба Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске перед судом предстанет мошенник из Пермского края. Мужчина участвовал в преступной схеме. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В марте 2023 года мужчина вместе с другими участниками группировки обманул четырех пенсионерок из Новоуральска и Первоуральска. Женщинам было от 82 до 92 лет. У них аферисты выманили больше 1,3 миллионов рублей.

- Неустановленное лицо посредством сотовой связи вводило в заблуждение потерпевших, выдавая себя за их родственников, сообщая о произошедшем дорожно-транспортном происшествии и необходимости передать денежные средства для избежания привлечения к уголовной ответственности, - рассказали в ведомстве.

Уже потом деньги забирал «курьер». Он разъезжал на такси и забирал деньги у стариков. После этого обвиняемый вносил наличные на банковские счета аферистов. Каждый получал свою долю.

Пермяка обвинили в мошенничестве группой лиц с причинением крупного ущерба. Уголовное дело передали в Новоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

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