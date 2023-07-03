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НовостиОбщество3 июля 2023 11:54

Главным экологом Екатеринбурга станет Игорь Русинов

Юрист и общественник ранее выступал против тополей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Игорь Русинов будет работать в мэрии главным экологом

Игорь Русинов будет работать в мэрии главным экологом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрист и общественный деятель Игорь Русинов займет пост главного эколога Екатеринбурга. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Русинову 33 году, он родился в Казахстане в семье нынешнего председателя избиркома Свердловской области Владимира Русинова.

Игорь Русинов окончил юридическую академию, несколько лет работал по специальности, а в 2017 году устроился в ОНФ и призывал быстрее освобождать Екатеринбург от старых тополей.

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