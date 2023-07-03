Главным экологом Екатеринбурга станет Игорь Русинов

Игорь Русинов будет работать в мэрии главным экологом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Юрист и общественный деятель Игорь Русинов займет пост главного эколога Екатеринбурга. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
Русинову 33 году, он родился в Казахстане в семье нынешнего председателя избиркома Свердловской области Владимира Русинова.
Игорь Русинов окончил юридическую академию, несколько лет работал по специальности, а в 2017 году устроился в ОНФ и призывал быстрее освобождать Екатеринбург от старых тополей.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru