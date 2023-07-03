В свердловском городе ищут 87-летнего пенсионера

У пенсионера могут быть проблемы с памятью. Фото: «ЛизаАлерт»

В свердловском городе Артемовский несколько дней ищут 87-летнего пенсионера. О местонахождении Леонида Кожевина неизвестно с 30 июня. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, - рассказали волонтеры.

К сожалению, нет информации о том, во что был одет мужчина в день исчезновения. Известно только то, что при себе у пенсионера была трость. Сообщается, что мужчина может потерять память и не ориентироваться в пространстве. Ему нужна помощь.

Сейчас поисками пропавшего мужчины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Леонид Кожевин, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Олесе по номеру 8-922-21-90-672. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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