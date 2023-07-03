В Каменске-Уральском задержали южанина с крупной партией наркотиков

Свертки были у южанина в носке. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Каменске-Уральском был задержан гость из Таджикистана с крупной партией наркотиков. При себе у 20-летнего парня нашли десятки свертков с запрещенными веществами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Молодого человека задержали рядом с домом по улице 6-ая Рабочая. При личном досмотре у него нашли 37 свертком, обвернутых синей изолентой. Они находились у парня в носке. Масса запрещенных веществ превысила три грамма.

Масса запрещенных веществ превысила три грамма. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Кроме того, полицейские выяснили, что молодой человек до задержания успел организовать три тайника с запрещенным товаром на территории Синарского района, в настоящий момент все они обнаружены, - рассказали в полиции.

Как оказалось, молодой человек прибыл в Москву в декабре 2022 года. Там он работал мойщиком. Однако летом 2023 года он нашел в интернете предложение о незаконном заработке. Уже 12 июня он был в Каменске-Уральском. Так парень и стал закладчиком.

Ранее, в Екатеринбурге был осужден парень, который делал закладки с наркотиком по всему городу. По решению суда, молодой человек отправился в колонию строгого режима на 9,5 лет.

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