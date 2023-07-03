На Урал привезли племенных свиней и хряков стоимостью более 50 млн

Животных везли в наш регион неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урал привезли полторы сотни племенных свиней и хряков. Их стоимость составила более 50 миллионов рублей. Животных доставили в специальной автофуре из Ирландии.

- Фура с живым грузом пересекла государственную границу РФ около Смоленска, - рассказал начальник Уральской электронной таможни. - В пункте пропуска хряков осмотрели таможенники и сотрудники Россельхознадзора и подтвердили отсутствие подкарантинных заболеваний у перевозимых животных.

Животных везли в наш регион неделю. Все это время в грузовом отсеке транспорта обеспечивался необходимый для их жизнедеятельности температурный режим.

Племенных свиней и хряков пород Ландрас, Крупная белая и Йоркшир приобрело одно из агропредприятий нашего региона для обновления стада. Все животные возрастом до полугода.

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