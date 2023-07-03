На Урале оштрафовали заведующую детсадом после побега трехлетнего воспитанника

Верхнесалдинская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательств в детском саду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде 22 мая трехлетний воспитанник детского сада №51 «Вишенка» сбежал с занятия по развитию речи. Воспитатель не сразу заметила его отсутствие, а охранник, который должен был непрерывно смотреть видеозаписи с камер видеонаблюдения, и вовсе не видел, как ребенок ушел. В полицию о побеге мальчика из садика сообщили родители.

- Сообщение о случившемся в МО МВД России «Верхнесалдинский» поступило от законного представителя ребенка в 9 час. 45 мин. Ребенок самостоятельно пришел к дому родителей и звал их у подъезда, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Верхнесалдинская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних после произошедшего. Сотрудники ведомства выяснили, что образовательным учреждением достаточных мер по созданию условий во время образовательного процесса не принято.

На заведующую детским завели административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод). Теперь ей придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

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