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НовостиПроисшествия3 июля 2023 10:11

Под Нижним Тагилом перевернулась иномарка с прицепом

Инцидент произошел на Салдинском шоссе
Анжелика УФИМЦЕВА
На уральских дорогах в начале июля очень неспокойно

На уральских дорогах в начале июля очень неспокойно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 июля на Салдинском шоссе произошло ДТП – перевернулась иномарка с прицепом. Недалеко от города водитель легковушки с прицепом не справился я управлением и перевернулся. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

- Вроде без пострадавших, - рассказала сообществу «Инцидент Нижний Тагил» очевидец ДТП.

Также она сообщила, что авария произошла сразу при выезде из города и предположила, что это произошло из-за превышения скорости.

В ГИБДД по данному факту заявлений не поступало, рассказали "КП-Екатеринбург".

Напоминаем, мы публиковали статистику ГИБДД о том, сколько людей погибло в ДТП за полгода.