Под Нижним Тагилом перевернулась иномарка с прицепом

На уральских дорогах в начале июля очень неспокойно Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 июля на Салдинском шоссе произошло ДТП – перевернулась иномарка с прицепом. Недалеко от города водитель легковушки с прицепом не справился я управлением и перевернулся. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

- Вроде без пострадавших, - рассказала сообществу «Инцидент Нижний Тагил» очевидец ДТП.

Также она сообщила, что авария произошла сразу при выезде из города и предположила, что это произошло из-за превышения скорости.

В ГИБДД по данному факту заявлений не поступало, рассказали "КП-Екатеринбург".

Напоминаем, мы публиковали статистику ГИБДД о том, сколько людей погибло в ДТП за полгода.