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НовостиПроисшествия3 июля 2023 10:05

Возле пиццерии в Нижнем Тагиле погибла женщина

Она упала с приступом на лестнице возле кафе
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Приехавшие на место медики не смогли помочь женщине

Приехавшие на место медики не смогли помочь женщине

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле на лестнице пиццерии в центре города у пожилой женщины случился приступ эпилепсии, после чего она упала, ударилась головой и скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Трагичный инцидент произошел 26 июня в 16:30 у кафе на Ленинградском проспекте. Женщина шла мимо и внезапно упала, после чего у нее начался приступ.

Паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на руководителя пресс-служба областного полицейского главка сообщает, что смерть женщины не носит криминального характера.

Следственный комитет Свердловской области проводит проверку по факту ЧП.