Возле пиццерии в Нижнем Тагиле погибла женщина

Приехавшие на место медики не смогли помочь женщине Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле на лестнице пиццерии в центре города у пожилой женщины случился приступ эпилепсии, после чего она упала, ударилась головой и скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Трагичный инцидент произошел 26 июня в 16:30 у кафе на Ленинградском проспекте. Женщина шла мимо и внезапно упала, после чего у нее начался приступ.

Паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на руководителя пресс-служба областного полицейского главка сообщает, что смерть женщины не носит криминального характера.

Следственный комитет Свердловской области проводит проверку по факту ЧП.