Возле пиццерии в Нижнем Тагиле погибла женщина

Приехавшие на место медики не смогли помочь женщине
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Нижнем Тагиле на лестнице пиццерии в центре города у пожилой женщины случился приступ эпилепсии, после чего она упала, ударилась головой и скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Трагичный инцидент произошел 26 июня в 16:30 у кафе на Ленинградском проспекте. Женщина шла мимо и внезапно упала, после чего у нее начался приступ.
Паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на руководителя пресс-служба областного полицейского главка сообщает, что смерть женщины не носит криминального характера.
Следственный комитет Свердловской области проводит проверку по факту ЧП.