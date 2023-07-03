Терапевт Раменский рассказал про оказание первой помощи при солнечном ожоге

При солнечном ожоге нужно обратиться к врачу Фото: Артем КИЛЬКИН

Терапевт Павел Раменский назвал правила оказания первой помощи при солнечном ожоге. По словам врача, не стоит пользоваться масляными лосьонами или маслами. Об этом пишет портал NEWS.ru.

Павел Раменский говорит, что нужно охладить рану, а потом обработать ее гелем с алоэ-вера, а потом обратиться к специалисту.

- Используйте нежирный лосьон или алоэ-вера гель, чтобы облегчить боль и уменьшить воспаление, - уточняет врач.

Также, по словам Раменского, пострадавшему нужно находиться в закрытом помещении, либо в тени. Нужно выпить анальгетик или ибупрофен. Это поможет снизить боль и уменьшить воспаление.