Цена вашей квартиры в Стране выросла на 17%

Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» подсчитали рост средней стоимости квадратного метра во флагманском проекте компании в Екатеринбурге. За восемь месяцев цена жилой недвижимости в ЖК «Сибирский сад» выросла на 17%.

Старт продаж в жилом комплексе состоялся в ноябре 2022 года. Проект сразу вызвал интерес. Более 6 000 зрителей следили за онлайн-трансляцией, во время презентации в колл-центр девелопера поступило более 150 звонков. На следующий день в офисе продаж было ажиотаж - менеджеры и сотрудники колл-центра работали в усиленном режиме.

«По итогам продаж за восемь месяцев можно сказать, что самые популярные у уральцев планировки - евротрешки, на втором месте - евродвушки, затем идут студии и четырехкомнатные. Это говорит о том, что в первую очередь в этом комплексе клиенты выбирают квартиры для себя. Это подтверждает и аналитика: менее 20% сделок — это инвесторы», - рассказал вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

В отделе продаж компании отмечают, что большой популярностью у клиентов пользуются видовые лоты. Таких в проекте более 25%. Есть квартиры с угловым остеклением, окнами в ванной, террасами и балконами, в том числе французскими. Недавно эксперты федеральной премии Urban Awards назвали ЖК «Сибирский сад» лучшим жилым небоскребом России.

Жилой комплекс возводится в восточной части города, на Сибирском тракте. До центра всего 15 минут. Общая площадь участка - 10 га. Проект кардинально преобразит локацию. По задумке девелопера он объединил все самые главные запросы на комфортную жизнь: эффективные планировки, развитая инфраструктура, масштабное озеленение, разноформатное благоустройство и безопасность.

Всего в микрорайоне будет 8 домов переменной этажностью от 12 до 32. Под высотными башнями-доминантами спроектирован подземный паркинг, также запланировано строительство закрытых наземных паркингов с теплыми переходами из домов. На первых этажах расположатся коммерческие помещения. Каждая квартира в комплексе будет укомплектована «умным домом». Окончание строительства всего ЖК запланировано на 2026 года. На территории ЖК предусмотрены места для строительства детского сада и школы. Маршрут в образовательные учреждения будет максимально безопасным — он не будет проходит через дороги.

Одновременно с реализацией масштабного ЖК, «Страна Девелопмент» уже готовится к строительству еще одного проекта в Екатеринбурге. Новый ЖК появится на Эльмаше в рамках КРТ.

Справка:

«Страна Девелопмент» — федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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