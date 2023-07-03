В Екатеринбурге пять трамваев перестанут ходить по Волгоградской

Маршрут изменится у трамваев №1, 3, 18, 19 и 21 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пять трамвайных маршрутов перестанут следовать по улице Волгоградской. Ограничения действуют с 5 июля. Информация об этом появилась на официальном сайте ЕМУП «Гортранс».

- В связи с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в район Академический на основании постановления главы Екатеринбурга «О закрытии движения транспорта по путепроводу на улице Волгоградской» с 5 июля до окончания производства работ, - рассказали на предприятии.

Маршрут изменится у трамваев №1, 3, 18, 19 и 21.

Так трамвай под номером один будет направляться от станции Вторчермет - Титова - 8 Марта - Радищева - Белореченская до станции Волгогрвдская. Маршрут №3 изменится следующим образом: ЦПКиО - Мичурина - Тверитина - Луначарского - Челюскинцев - Московская - Верх-Исетский бульвар - ВИЗ - Татищева - Викулова до Западного трамвайного депо. 18 трамвай будет двигаться от Западного трамвайного депо - Викулова - Татищева - Ленина - Гагарина - Блюхера до станции Шарташ. Маршрут №19 направится от Западного трамвайного депо - Викулова - Красноуральская - Халтурина - Бебеля - Машиностроителей до станции Машиностроителей. И трамвай №21 будет двигаться от станции ЦПКиО по Мичурина до Тверитина потом по Луначарского и до Куйбышева по 8 Марта на Радищева до Белореченская, завершая путь на станции Волгоградская.

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