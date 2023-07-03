В Нижнем Тагиле достраивают огромный мусоросортировочный комплекс

Комплекс по сортировке мусора начнет работу в Нижнем Тагиле в 2024 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле завершается строительство мусоросортировочного комплекса и полигона. Здесь будут использовать новые технологии по работе с твердыми коммунальными отходами. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.
На объекте будут сортировать и перерабатывать мусор, поэтому на полигон будет поступать меньше отходов.
Также в проекте значится рекультивация старого полигона, который сейчас переполнен отходами. В процессе рекультивации на объекте восстановят экологическую целостность земли. Это улучшить качество жизни в Нижнем Тагиле.