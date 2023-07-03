В Екатеринбурге вынесли приговор женщине, заколовшей мужа консервным ножом

Суд приговорил свердловчанку к пяти годам исправительной колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурженка, зарезавшая мужа консервным ножом, получила реальный срок. Женщина напала на супруга еще два года назад. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

В ноябре 2021 года 51-летняя свердловчанка вместе со своим 57-летним мужем находилась в их квартире на улице Ясной. Они выпивали. Однако в какой-то момент между супругами произошел конфликт.

- На почве ссоры подсудимая вооружилась ножом, использовавшимся для открывания консервов, и нанесла им супругу более десяти ударов. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных травм, сопровождавшихся обильной кровопотерей, - рассказали в СУ СК.

На место преступления прибыли сотрудники уголовного розыска. Они застали женщину дома. Она была сильно пьяна и плакала. Екатеринбурженку доставили в отдел полиции. Были проведены различные экспертизы, допросы и осмотры. Суд приговорил свердловчанку к пяти годам исправительной колонии общего режима.

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