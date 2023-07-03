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НовостиОбщество3 июля 2023 8:57

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем ГИБДД

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем ГИБДД
Анжелика УФИМЦЕВА
Глава региона обратился к уральцам

Глава региона обратился к уральцам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ГИБДД. Глава региона сообщил, что они помогают уменьшить количество аварийных ситуаций на дорогах, а также повысить уровень водительской дисциплины.

- Обеспечение безопасности на уральских дорогах является одним из приоритетов в деятельности правительства, - пишет Евгений Куйвашев. Губернатор считает, что этому способствуют сотрудники ГИБДД.

Также, губернатор поблагодарил силовиков за добросовестную службу, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни уральцев.

Ранее глава региона поздравил жителей поселка Гари с 400-летием.