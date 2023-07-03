Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем ГИБДД

Глава региона обратился к уральцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ГИБДД. Глава региона сообщил, что они помогают уменьшить количество аварийных ситуаций на дорогах, а также повысить уровень водительской дисциплины.

- Обеспечение безопасности на уральских дорогах является одним из приоритетов в деятельности правительства, - пишет Евгений Куйвашев. Губернатор считает, что этому способствуют сотрудники ГИБДД.

Также, губернатор поблагодарил силовиков за добросовестную службу, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни уральцев.

Ранее глава региона поздравил жителей поселка Гари с 400-летием.