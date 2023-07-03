В Екатеринбурге отреставрируют переход «Стена Виктора Цоя»

Открыть отреставрированный переход планируют ко Дню города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда STENOGRAFFIA отреставрируют переход «Стена Виктора Цоя» в Екатеринбурге. С 14 июля до середины августа он будет перекрыт. За месяц будет отремонтирована поверхность, затем ее распишет художник, имя которого пока держат в секрете.

- Мы восстановим поверхность перехода и художник создаст там арт-объект, посвященный группам Уральского рок-клуба. При этом мы сохраним упоминание о Викторе Цое как о неоспоримой легенде русского рока. Какие образы увидят горожане и кто будет их создавать - расскажем в день старта фестиваля, - рассказала руководитель фестиваля Анна Клец.

Открыть отреставрированный переход планируют ко Дню города, 19 августа. Сейчас эскиз для перехода в разработке.

Отмечается, что арт-объект будет создан в рамках реализации туркода города Екатеринбурга командой фестиваля по заказу Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru