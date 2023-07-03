В Каменске-Уральском на многоэтажке появится большое изображение космонавта

Фото: пресс-служба мэрии Каменска-Уральского

В городе Каменск-Уральский на стене многоэтажного дома 4а по улице Беляева создают огромный мурал «Космонавт Павел Беляев» в честь легендарного уральца. Об этом сообщает портал KU66.RU.

- Нанесен эскиз, с него на нас смотрит хорошо узнаваемый командир космического корабля «Восход-2» Павел Беляев, - рассказывают в администрации Каменска-Уральского.

Отметим, что скоро на доме, где жил космонавт, установят табличку в честь о нем. До этого такие таблички появились на трех домах по этой улице.

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