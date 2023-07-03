Дороги Свердловской области оказались худшими на Урале

Только 51,2% дорог в регионе соответствуют нормативным требованиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область заняла 43 место в рейтинг качества дорог. Этим самым регион стал худшим по данному показателю на Урале. Такими результатами исследования поделилось агентство «РИА Новости».

Исследование было проведено по итогам 2022 года. Как оказалось, только 51,2% дорог в регионе соответствуют нормативным требованиям. А плотность достигает 129,3 километров на тысячу квадратных метров территории.

На первой строчке рейтинга разместилась Москва. В городе 97,6% дорог отвечают нормативным требованиям. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ, там дорожное покрытие соответствует качеству на 86,5%. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край с показателем качества в 84,9%.

На четвертом месте оказалась Челябинская область. А Тюменская область разместилась на девятой строчке рейтинга.

Напомним, что в прошлом году Свердловская область заняла 42 место в рейтинге по итогам 2021 года. Тогда процент дорог, соответствующих требованиям, достиг 49,6%.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru