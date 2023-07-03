Из-за дорожных аварий в Свердловской области погибли 111 человек за полгода

В ГИБДД подвели итоги ситуации на дорогах Среднего Урала за полгода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госавтоинспекции Свердловской области раскрыли, насколько часто люди погибали в ДТП на территории региона за последние полгода. Цифрами статистики поделился заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Денис Колясников.

- По итогам работы за 6 месяцев отмечается снижение ДТП по количеству погибших на 30,2%, - сказал полковник полиции Денис Колясников. – В текущем году погибли 111 человек. Это на 48 меньше, чем в прошлом году. Но цифра все равно остается высокой.

Также в ГИБДД рассказали, что за шесть месяцев в ДТП были ранены 1596 человек. Если говорить про аварии, в которых пострадали дети, то их было 161. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 21%.

- Погибли трое детей. 170 детей были ранены, - прокомментировал Денис Колясников. – Наибольшее количество ДТП это столкновения и наезды на пешеходов.